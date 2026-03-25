Hay Seguridad de que Se Renovará el T-MEC con Estados Unidos: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que hay seguridad en que se renovará el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá.

“Yo diría que lo relevante es que ya estás conversando sobre la revisión del Tratado, ya estamos en conversaciones formales con los Estados Unidos. Eso quiere decir que el Tratado se va a renovar, si no, para que te invitan a conversaciones. Es el mensaje”

Viene una segunda ronda de trabajos que podría ser en México.

Buscarán avanzar hacia un esquema sin aranceles entre los países miembros del T-MEC.

“Ojalá lleguemos a tener un tratado sin aranceles entre nosotros”, indicó Marcelo Ebrard.

Temas abordados

Entre los temas abordados en la primera etapa estuvieron los medicamentos, semiconductores, petroquímica avanzada y manufactura de alto valor, áreas en donde dijo, hay alta dependencia de otras regiones del mundo.

'Lo Hecho en México Siempre Gana'

El secretario habló de este tema al finalizar la presentación del lanzamiento de la segunda parte de la campaña 'Hecho en México' que ahora lleva el nombre: 'Lo Hecho en México Siempre Gana'.

Este lanzamiento se hace en el marco de la celebración del Mundial de futbol.

“Queremos recordarles qué es México además de ser el campeón mundial en hospitalidad, además de ello venimos de una gran civilización y somos un gran país, principal exportador y también el que más le compra a la economía más grande del mundo que son los Estados Unidos y un país con un crecimiento y un potencial económico muy importante”, señaló el secretario de Economía.

Acompañan en esta campaña de la secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial y la secretaría de Turismo.

José Medina Mora, presidente del CCE, indicó:

“Hoy empresas de todos los tamaños y sectores cuentan con este distintivo, reflejo de la fortaleza y la diversidad de la economía mexicana”

Por su parte Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, explicó:

“México grande, espera más de 5 millones de turistas, y no solo eso, va a permitir generar economías locales y que consumamos local. Como bien dicen, lo hecho en México siempre gana”

Invitaron a la Federación Mexicana de Futbol a ser parte de este esfuerzo.

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Con información de Susana López

LECQ