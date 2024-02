Infonavit: ¿Cómo obtener un crédito conyugal?

Foto: Pixabay

¿Cómo se tramita este crédito en el Infonavit?

El Infonavit ofrece diferentes tipos de financiamiento hipotecario y eles uno de ellos en los que el derechohabiente que está casado puede unir sus puntos y recibir un monto mayor de crédito.El Crédito Infonavit Conyugal permite comprar y adquirir una vivienda nueva o usada, comprar una vivienda hipotecada, ampliar y reparar una vivienda o construir una vivienda.El crédito tiene una tasa interés anual dey los plazos pueden ir desde los 5,10,15,20,25 y 30 años.Para solicitar un Crédito Conyugal, el primer requisito es que las personas solicitantes estén casadas bajo el amparo de las leyes civiles mexicanas, ser derechohabientes, tener una relación laboral vigente, y cumplir con los 116 puntos de precalificación.El monto total del crédito jamás depende del puntaje si no de la precalificación, para la cual se considera la edad y salario, los ahorros consolidados en la Subcuenta de Vivienda y la suma de los bimestres de cotización continua que has tenido.Para la solicitud del crédito ambos cónyuges tienen que asistir para formalizar la solicitud y tener al menos dos años a la fecha en que se solicite el Crédito Infonavit Conyugal.Además, la vivienda a comprar no debe estar intestada en zona de riesgo y no debe existir la falta de algún servicio, misma que debe estar avalada por dictamen técnico en su durabilidad por al menos 30 años.https://www.youtube.com/watch?v=MvyeAAAzuwoPara la solicitud del financiamiento la pareja debe realizar y cursar en su totalidad el taller en línea SABER y cumplir con los requisitos del Programa Hipoteca Verde, lo que significa tener accesorios que ahorren: agua, luz y gas.Asimismo, deben reunir su solicitud de inscripción de crédito, acta de nacimiento original y copia, identificación oficial, acta de matrimonio (original y copia) estado de cuenta bancario del vendedor (CLABE bancaria), avalúo electrónico y dictamen técnico de la vivienda no mayor a 6 meses de antigüedad y copia del título de propiedad de la vivienda.