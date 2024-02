Jornada Notarial 2021: así puedes ahorrar en la escrituración de tu casa

¿Cómo puedo ahorrar en las escrituras de mi casa?

Dependiendo el valor catastral de la propiedad es lo que puedes ahorrar | Foto: Pixabay

Laspuede ser un proceso largo y con altos costos para las personas. Por ello, labrinda atención gratuita a la ciudadanía en las 16 alcaldías de la).El objetivo de este programa es promover el orden jurídico de las diferentes propiedades que se tienen. A pesar de que solo se llevaba a cabo entre los meses de abril y junio, desde hace cuatro años se extendió a todo el año.En esta ocasión, arrancó desde el mes de febrero en conjunto con elde la CDMX. Entre los beneficios que brinda la Jornada Notarial. https://twitter.com/colegionotarios/status/1352675989030137857?s=20Late ofrece una reducción en temas fiscales de en el impuesto sobre adquisición de inmuebles y derecho de registro. Además, te ayuda a saber cuánto tienes que pagar, según el valor de tu casa, de escrituras.Si cuentas con una propiedad de uso residencial en la CDMX que su valor catastral no supere el millón 840 mil pesos, puedes acceder a un descuento desde 10 hasta 60 por ciento. Por ejemplo, si tu propiedad vale un millón de pesos, pero su valor catastral no supera los 600 mil, no pagarías más de 20 mil pesos en escrituras.Asimismo, el trámite de los testamentos tienen un precio de mil 630 pesos para las personas mayores de edad. Por su parte, los ciudadanos de la tercera edad solo pagan 540 pesos en la Jornada Notarial 2021.Esto incluye el pago de honorarios, el IVA y el pago de derechos al gobierno capitalino.https://youtu.be/0E-m12pyNrAPara lade este año, las autoridades capitalinas implementaron medidas de seguridad por la pandemia por COVID-19 para obtener una asesoría gratuita en las distintas explanadas de las alcaldías de la CDMX.