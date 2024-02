Junta 29 mil pesos en solo 52 semanas con este método de ahorro

El método de ahorro de los 10 pesos

Foto: Piqsels

El ahorro es un hábito que aunque al principio podría parecer complicado de adquirir, con el paso del tiempo nos ayudará a cumplir nuestras metas y objetivos de manera fácil y más cuando logramos tener un método eficiente.Por ese motivo a continuación te compartiremos una manera en la que sin complicaciones y esfuerzos podrás juntar 29 mil pesos en 52 semanas, iniciando con tan solo.Este método te podrá ayudar a hacer del ahorro un hábito, ya que es ideal para principiantes y personas a las que se les complica mucho ahorrar, por lo que en otras ocasiones han fallado en el intento.Con 10 pesos puedes pagar dos pasajes del Metro , un refresco, unas pequeñas papas y ¿por qué no? iniciar tu ahorro y lograr comprar eso que tanto has querido desde hace varios meses o darte un gustito.Antes de iniciar con este método te recomendamos hacer una lista en donde pongas todos tus gastos fijos, que son aquellos que no puedes dejar de hacer, como por ejemplo la renta, el gasto de la casa, la luz, lao cualquier otro pago que debas efectuar de manera periódica.Una vez que tengas claros cuáles son tus gastos fijos deberás podrás darte cuenta cuánto dinero te sobra y de esta manera administrar todos tus demás gastos y por supuesto tu ahorro.Recuerda que la clave de un gran ahorrador es llevar una excelente administración de sus gastos para así no descompletar ningún pago y por lo tanto tampoco llegar al final de la quincena sin dinero.Una vez que hayas hecho lo anterior, deberás crear una tabla en la cual, en una columna enumera del 1 al 52, las semanas que durará el reto, y a un lado otra con la cantidad que debes depositar a tu ahorro esa semana.Como te habíamos comentado durante la primera semana deberás depositar tan solo 10 pesos a tu ahorro, mientras que la segunda deberás depositar 20, la tercera 30 y así sucesivamente hasta llegar a la semana 25.https://www.youtube.com/watch?v=hHbnSs9tZykAl llegar a la semana 26 deberás depositar 50 pesos en vez de 10, por lo que esa semana deberás depositar 300, la semana 27, 350 pesos, la semana 28 400 pesos y así hasta llegar a la semana 52.Al finalizar este método de ahorro habrás logrado juntar 28 mil 900 pesos.