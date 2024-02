Monedas: Así puedes saber si tienen más valor que el de su denominación

Foto: Getty Images

Así puedes saber si tus monedas tienen más valor que el de su denominación

Emisión

Material con el que está hecha

Conmemorativas

Foto: Getty Images

Si están sin circular

Errores

Muchas personas últimamente están interesadas en coleccionar monedas u ofertarlas por medio de sitios web de compra-venta, es por esto que te diremos algunos consejos para saber si tus piezas tienen más valor que el de su denominación. Esto de acuerdo con una entrevista realizada por Infobae a especialistas en numismática.Elementos que determinan el valor de una moneda son los siguientes:La emisión de una moneda determina su precio, entre más escasa sea, su valor aumentará. Las monedas no adquieren su valor por la antigüedad sino por la emisión, "mientras más corta sea la emisión más valor adquiere”, señala el experto al medio.Los expertos señalan que los materiales de fabricación de las monedas le otorgan valor, sobre todo si son de plata u oro.Si es alguna pieza conmemorativa, debes saber que este tipo de monedas tienen un valor mucho alto, ya que son emitidas para celebrar acontecimientos especiales, además de que los ejemplares en circulación suelen ser pocos.Cuando lasya no se encuentran en buen estado y ya no están circulando, estas suelen aumentar su valor, esto por ser consideradas ejemplares intactos.Esta característica es una de las más llamativas por la cual existenque se ofertan en cantidades exorbitantes. En muchas ocasiones los errores de acuñación hacen que las piezas se vuelvan únicas, entonces esto hace difícil encontrar alguna otra con sus mismas características.