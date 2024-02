¿No tienes Infonavit o Fovissste? Un crédito del INVI es la alternativa

Requisitos para acceder a un crédito del INVI

Documentos para solicitar un crédito del Programa de Vivienda en Conjunto

En caso de que no cuentes con un crédito de Infonavit o Fovissste, y no dispongas de los recursos necesarios para adquirir una casa, el INVI ) de la CDMX ofrece créditos, ya sea, para que puedas comprar una casa, o bien, para hacer renovaciones y dejar la tuya como nueva.El INVI es un organismo del gobierno de la Ciudad de México , encargado de brindar apoyos a las personas que no cuentan con una vivienda propia o que no tienen las posibilidades de mejorar la que tienen.El) cuenta con varias opciones de crédito, la más importante consta de un préstamo con el que podrás adquirir una vivienda.https://twitter.com/viviendacdmx/status/1142153079686606849?s=21El, está diseñado para brindar financiamientos a proyectos de vivienda, con cero intereses y con ayuda del beneficio social a los habitantes de la Ciudad de México de bajos recursos y en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan tener una casa.https://twitter.com/viviendacdmx/status/1142096272150663173?s=21Para acceder a los programas se deben cubrir las siguientes condiciones:- Ser habitante de la Ciudad de México. - Ser mayor de edad.- No ser propietario de vivienda en la CDMX ; a excepción de que se busque un financiamiento para mejorarla.- Tener un ingreso de hasta 5 veces el salario mínimo diario individual. El ingreso familiar no debe rebasar 8 veces el salario mínimo diario.- Tener como máximo 64 años. en caso de exceder esta edad, se debe recurrir a una figura de deudor solidario.- Acta de nacimiento.- Identificación oficial.- CURP.- Acta de matrimonio, de unión conyugal o actas de nacimiento de alguno de los hijos para acreditar el concubinato.- Acta de nacimiento del cónyuge, concubina o concubino.- CURP de la pareja, cónyuge, concubino o concubina.- En caso de ser mayor de 64 años: acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, formato y comprobante de ingresos del deudor solidario.- Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos del solicitante y/o deudor solidario.https://youtu.be/BFpAGXIf-LITodos estos documentos y requisitos se deben adjuntar a un estudio socioeconómico que realizará el INVI o un tercero designado por el Instituto. De acuerdo con los resultados de este estudio, se determinará si el sujeto es aplicable al beneficio por parte de la institución.Para más información o para iniciar el trámite, se puede acudir a la unidad responsable del Programa de Coordinación de Mejoramiento de Vivienda ubicado en Canela 660, Segundo piso, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, de lunes a viernes de 9:30 a 13:30. Toma en cuenta que necesitarás una cita previa, que puedes realizar en portal htttps://citas.cdmx.gob.mx/