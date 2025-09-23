OCDE Mejora Previsiones Económicas para México en 2025 y 2026

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó sus previsiones económicas para el 2025 y el 2026.

En su informe más reciente, publicado este martes 23 de septiembre, la OCDE mejoró ligeramente sus previsiones para México.

En su análisis, espera que el impacto de los aranceles de Donald Trump sean menos violentos con la economía mexicana, como lo anticipó en junio.

¿Cuál es el pronóstico para México?

De esta manera, el organismo ve una mejoría para la economía nacional, de tal forma que estos son sus previsiones:

2025: 0.8%, cuatro décimas más que en junio.

2026: 1.3%, dos décimas más que en junio.

Según el informe de Perspectivas, la subida del producto interno bruto (PIB) de México para este año será el cuarto menor de los países del G20, aunque por encima de Alemania (0.3%), Francia e Italia (0.6).

En este sentido, según el economista en jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, los grandes afectados por la política arancelaria de Trump serán EUA, por el impacto en los costos de producción y para el consumidor; así como para México y Canadá por su dependencia con su vecino en Norteamérica.

