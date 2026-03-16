Peso Gana ante Descenso del Dólar y del Petróleo; Así Cotiza Hoy 16 de Marzo 2026 al Cierre

En una jornada marcada por el feriado local, el peso mexicano logró este lunes 16 de marzo de 2026 destacar en las plazas internacionales, registrando un avance significativo frente al dólar estadounidense.

Este comportamiento positivo se alineó con una tendencia generalizada en América Latina, impulsada por un retroceso global del billete verde y un alivio en los precios internacionales del crudo.

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Avance en medio del feriado

Aunque los mercados financieros en México permanecieron cerrados este lunes, la moneda nacional mantuvo su actividad en el mercado de divisas extranjero (Forex). Por la tarde, el peso cotizaba en 17.66 unidades por dólar, lo que representa una apreciación del 1.54%.

Este movimiento responde directamente al descenso del índice dólar, que cayó un fuerte 0.6% para ubicarse por debajo de las 100 unidades, alejándose de los máximos de 10 meses registrados apenas el viernes pasado.

Petróleo da un respiro a la economía global

Uno de los principales motores de la ganancia del peso fue la caída en los precios del petróleo. Tras haber rozado los 120 dólares debido al conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, los precios finalmente cedieron.

Brent: Bajó casi 3 dólares en la sesión, cerrando en 100.21 dólares por barril.

El alivio llegó tras declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien afirmó que su país ve con buenos ojos el tránsito temporal de buques por el estrecho de Ormuz, restando presión inmediata a los suministros.

Semana clave

A pesar del optimismo de este lunes, los inversores mantienen la cautela. El mercado está a la espera de una semana "cargada" de decisiones de política monetaria para combatir la inflación global:

Reserva Federal (Fed) : El miércoles se darán a conocer sus proyecciones económicas y la conferencia de Jerome Powell.

: El miércoles se darán a conocer sus proyecciones económicas y la conferencia de Jerome Powell. Otros organismos: También se esperan anuncios del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco Central de Brasil.

El avance del peso mexicano se dio en sintonía con otras divisas de la región, como el real brasileño (+1.8%) y el sol peruano (+0.96%), en un respiro necesario frente a la volatilidad generada por la guerra en Medio Oriente.

Con información de: Reuters

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