Peso Mexicano Toca su Mejor Nivel desde Julio de 2024 en Día de la Independencia; Así Cotiza frente al Dólar

El peso cotizaba en 18.29 unidades por dólar cerca del cierre de la sesión de este martes 16 de septiembre de 2025, con una apreciación de un 0.32% frente al precio de referencia del lunes, en su octava jornada consecutiva de ganancias.

Si bien los mercados mexicanos permanecieron cerrados por el feriado del aniversario de la Independencia, la divisa local alcanzó su mejor nivel frente al dólar desde julio de 2024.

¿Por qué se apreció el peso frente al dólar?

Las principales monedas de América Latina subieron en un contexto de debilidad del dólar en los mercados internacionales, mientras los inversores se concentraban en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El banco central estadounidense inició este martes su reunión de dos días en la que los inversores esperan abrumadoramente un recorte de tasas de 25 puntos básicos, en lo que serían una serie de reducciones del costo del crédito hacia adelante tras débiles cifras del mercado laboral.

El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis importantes monedas, se hundía por la tarde un 0.69%. Frente al euro, en tanto, la divisa estadounidense tocó un mínimo de cuatro años.

A nivel de datos en Estados Unidos, las ventas minoristas subieron más de lo esperado en agosto, pero el impulso podría menguar en un contexto de debilidad del mercado laboral y el aumento de los precios de los bienes debido a los aranceles a las importaciones.

Además, los inventarios de las empresas estadounidenses crecieron ligeramente en julio por un repunte de las ventas y la producción fabril aumentó inesperadamente en agosto gracias a un repunte de la fabricación de vehículos de motor y de algunos bienes no duraderos.

Con información de: Reuters

