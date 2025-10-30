Peso Retrocede ante el Dólar tras Débiles Datos del PIB de México; Así Cerró Hoy 30 de Octubre

El peso cotizaba en 18.52 unidades por dólar cerca del cierre de la sesión de este jueves 30 de octubre, con un retroceso de un 0.22%, presionado por las declaraciones del jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, quien puso en duda en la víspera las perspectivas de un nuevo recorte de tasas en diciembre.

La divisa mexicana se depreció este jueves ante un fortalecimiento generalizado del dólar y luego de conocerse que la economía local se contrajo en el tercer trimestre.

¿Por qué se depreció el peso mexicano?

En México se dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo entre julio y septiembre, luego de dos trimestres de leve crecimiento, lastrado por un deterioro del sector industrial.

Al término de la jornada, el peso hiló tres sesiones de pérdidas, con los inversores sopesando, además, los alcances de una tregua comercial entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, tras sostener un encuentro en Corea del Sur.

Bolsa mexicana se repliega luego de récord

En tanto que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se replegó debido a una toma de beneficios, después de tres jornadas de ganancias que la llevaron a alcanzar en la víspera nuevos máximos históricos.

En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC cayó un 0.73% a 62 mil 889.86 puntos, después de avanzar el miércoles a un récord de 63 mil 540.28 unidades.

Los títulos del conglomerado Orbia encabezaron el ajuste, con un declive de un 5.75% a 16.88 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Inbursa, que restaron un 3.64% a 44.75 pesos.

Con información de: Reuters

