Precio del Dólar Hoy SÁBADO 6 de Diciembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?
Este viernes, el peso mexicano tuvo nuevamente ganancias en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense
El precio del dólar hoy sábado 6 de diciembre de 2025 en México es de 18.17 pesos por billete verde en promedio.
¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 5 de diciembre de 2025?
El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 5 de diciembre 2025 fue de 18.1824 pesos por divisa estadounidense.
¿Cuál es el precio del dólar para pagos el sábado 6 de diciembre de 2025?
El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 6 de diciembre, según Banxico, en 18.2293 pesos por cada divisa verde.
Tipo de cambio del dólar hoy 6 de diciembre de 2025 en México
|
Banco
|
Compra
|
Venta
|
Afirme
|
17.40
|
18.90
|
Banco Azteca
|
17.00
|
18.79
|
BBVA Bancomer
|
17.12
|
18.66
|
Banorte
|
16.95
|
18.55
|
Banamex
|
17.61
|
18.65
|
Scotiabank
|
17.40
|
19.00
No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.
Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.
