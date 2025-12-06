Inicio Economía Precio del Dólar Hoy SÁBADO 6 de Diciembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Precio del Dólar Hoy SÁBADO 6 de Diciembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este viernes, el peso mexicano tuvo nuevamente ganancias en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día. Foto: Pixabay | Ilustrativa

El precio del dólar hoy sábado 6 de diciembre de 2025 en México es de 18.17 pesos por billete verde en promedio.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 5 de diciembre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 5 de diciembre 2025 fue de 18.1824 pesos por divisa estadounidense.

¿Cuál es el precio del dólar para pagos el sábado 6 de diciembre de 2025?

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 6 de diciembre, según Banxico, en 18.2293 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 6 de diciembre de 2025 en México

Banco 

Compra 

Venta 

Afirme    

17.40

18.90

Banco Azteca 

17.00

18.79

BBVA Bancomer 

17.12

18.66

Banorte    

16.95

18.55

Banamex   

17.61

18.65

Scotiabank      

17.40

19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

