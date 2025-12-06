Precio del Dólar Hoy SÁBADO 6 de Diciembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy sábado 6 de diciembre de 2025 en México es de 18.17 pesos por billete verde en promedio.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 5 de diciembre de 2025?

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 5 de diciembre 2025 fue de 18.1824 pesos por divisa estadounidense.

¿Cuál es el precio del dólar para pagos el sábado 6 de diciembre de 2025?

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 6 de diciembre, según Banxico, en 18.2293 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 6 de diciembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.40 18.90 Banco Azteca 17.00 18.79 BBVA Bancomer 17.12 18.66 Banorte 16.95 18.55 Banamex 17.61 18.65 Scotiabank 17.40 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

