Peso se Aprecia en Octavo Día de Cierre del Gobierno de EUA; Así Cerró frente al Dólar Hoy

El peso cotizaba en 18.33 unidades por dólar cerca del cierre de la sesión de este miércoles 8 de octubre, con una apreciación de un 0.34%, aunque en un mercado incierto en el octavo día del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos que mantiene suspendida la publicación de información macroeconómica oficial.

Tras la divulgación de las minutas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, la divisa mexicana avanzó y la bolsa subió luego de tres jornadas de pérdidas.

¿Por qué se apreció hoy el peso frente al dólar?

Según las actas, las autoridades del banco central de Estados Unidos coincidieron en que los riesgos para el mercado laboral habían crecido lo suficiente como para justificar un recorte de las tasas de interés.

"Ante una agenda económica casi nula debido a que las actividades no esenciales del gobierno de Estados Unidos permanecen cerradas, la atención de los mercados se centró en las minutas de la última reunión del Fed", dijo Grupo Financiero Banorte, en una nota de análisis.

Los miembros mostraron voluntad de reducir aún más las tasas de interés este año, pero muchos expresaron cautela debido a que han estado fuera del objetivo de inflación por mucho tiempo, con mayores tensiones actualmente derivadas de los aranceles

Bolsa mexicana repunta

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ascendió un 1.12% a 60 mil 888.56 puntos. En las tres jornadas anteriores acumuló un declive del 3.2%.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron las alzas, con un 5.06% más a 797.29 pesos, seguidos por los de la aseguradora Quálitas, que sumaron un 3.71% a 175.95 pesos.

Por su parte, los papeles del gigante minero Grupo México avanzaron un 2.28% a 141.36 pesos, en su segundo día de ganancias luego de haberse desplomado el lunes un 15%.

Mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años culminó en un 8.67%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que terminó el día en un 9.30%.

