¿Qué debo hacer si no aceptan mis monedas de 20 pesos?

¿Qué debo hacer si no me reciben mis monedas de 20 pesos?

Las monedas de 20 pesos no suelen verse comúnmente; sin embargo, suelen ser utilizadas para realizar pagos y adquirir servicios.A pesar de que el Banco de México () reconoce su valor monetario, existen algunos establecimientos que no las aceptan.En caso de que este sea tu caso, aquí te damos algunos consejos emitidos por el Banxico y la Procuraduría Federal del Consumidor (; toma nota y que no te agarren desprevenido.https://twitter.com/EmisionBanxico/status/1210582538223140866?s=20De acuerdo con el artículo 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el proveedor de bienes, servicios y productos no podrá negar o condicionar al consumidor por razones de género, etnia, nacionalidad, preferencia sexual, religiosa o cualquier particularidad.Con esta última razón, también se refiere a que no acepten tus monedas. Por ello, el Banxico y la Profeco crearon una alianza para promover el uso del dinero que actualmente está en circulación. Además de esto, puedes.Asimismo, si quieres evitar conflictos, puedes acudir a una de las 8 mil sucursales bancarias en México para cambiar cualquier pieza monetaria.https://youtu.be/mhXgN3N3vTM