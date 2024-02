¿Qué debo hacer si recibo un billete roto o incompleto?

¿Qué hago si recibo un billete roto?

Todos alguna vez hemos tenido en nuestras manos un: si bien esto puede generar un poco de molestia, en la mayoría de los casos las personas no saben qué hacer con este tipo de piezas.El Banco de México () tiene protocolos y medidas establecidas para que la población en general sepa cómo actuar cuándo reciben un billete en estas condiciones.En caso de que hayas vivido una situación similar, aquí te decimos; toma nota y que no te agarren desprevenido.https://twitter.com/Banxico/status/433710549277224961?s=20De acuerdo con el Banxico, el hecho de que una pieza monetaria esté rota o desgastada no quita su valor. Asimismo, de acuerdo con la dependencia, lo más recomendable es repararlos con cinta adhesiva transparente.Por otra parte, es importante destacar que también puedes llevar las piezas a cualquier institución bancaria o Centro de Canje para que evalúen a detalle la pieza y te la puedan cambiar por una nueva.https://youtu.be/i9p4WwXYfdsDe igual manera, recuerda que los billetes pierden su valor cuando éstos contienen frases religiosas, políticas o comerciales. Respecto a la parte dañada, ésta no debe equivaler al tamaño de una moneda de 10 pesos, de lo contrario, perderá todo su valor.