¿Qué es el interés compuesto en tu estado de cuenta y cómo te afecta?

Foto: iStock

Desventajas del interés compuesto

Si realizas inversiones elpodría hacer que se incrementen. Entérate qué es y cómo afecta tu.El interés compuesto es un factor que permite que el dinero que tienes invertido en una cuenta siga creciendo y aumente a largo plazo. Este es el caso de si cuentas con inversiones tramitadas a renta fija. Las cuales brindan sus rendimientos a través de dichos intereses. Esto se debe a que tu renunciar a hacer uso de dicho dinero, se lo das al banco, y este en cambio te otorga como recompensa un aporte a tus ingresos por haber realizado este préstamo.El interés compuesto se refiere a la inversión inicial que realizaste cada periodo establecido, más los intereses generados luego de que lo has reinvertido cuando recibiste tus utilidades al finalizar el mes o más pasado. Si bien los intereses que se generan mes con mes no son mayores al 5%, e incluso no aumenta de forma drástica tus ganancias, es importante revisar este valor. Esta cifra nos indica cuánto ha crecido desde que iniciaste tu inversión hasta la actualidad. Podrás descubrir que el aumento ha sido bastante fructífero y que se ha vuelto más grande de lo que inicialmente estaba planteado.Las inversiones son una de las mejores formas de ahorro, ya que además evitas tener a disposición ese dinero y poder gastarlo, este crece y va generando mayores rendimientos y un buen historial crediticio.Sin embargo, así como crece para bien, también puede hacerlo para mal. En caso de que tengas deudas y los intereses de la tarjeta o el banco se acumulen, este monto también irá creciendo con cada periodo. Si no lo liquidas en tiempo y en forma tus deudas, en vez de ser un ahorro y un beneficio, podría significar un gasto más que se va generando a largo plazo y que deberás cubrir.https://youtu.be/gaCzXqhjwukCon información de Oink Oink