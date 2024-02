¿Qué es mejor pedir gasolina por litro o por monto? 

Foto: iStock

Llena el tanque por litro

No dejes el carro prendido sin moverlo por mucho tiempo

Conduce a una velocidad constante para que rinda más la gasolina

Aquí te damos algunos consejos para, entre ellos la respuesta a la duda de si es mejor pedir que te carguen la gasolina por litros o por cantidad de dinero. ¡Pon atención!Si estás buscando ahorrar gasolina te decimos algunos consejos para que te rinda más y que tu billetera no padezca los estragos del precio del combustible de tu auto. Así que toma nota.Aunque parezca que al cargar según montos de dinero, como $200 o $500, puedes tener mayor control de cuánto dinero gastas, a la larga puede ser que las distintas gasolineras le echen menos gasolina a tu vehículo, y por ende te rinda menos el gasto.Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dice que lo mejor es cargar de 20 en 20 litros. De esta manera es más difícil que se alteren las medidas y así evitar que se presenten variaciones con cuánto dinero se llena tu tanque.De igual forma, verifica los precios y compáralos. Por medio de la cuenta de Twitter de Profeco puedes saber cuáles son las gasolineras que no dan litros de a litro y cuáles son las más baratas por tu zona. Utilízala.No dejes el carro encendido por largos periodos de tiempo sin estar usándolo, además de gastar pila, la gasolina rinde menos. De hecho, con tan solo 10 minutos parado con el carro prendido puedes desperdiciar hasta .13 litros, lo que significa 100 km de gasolina.Acelerar frecuentemente, frenar todo el tiempo y conducir muy rápido también afectan el rendimiento de tu gasolina . Lo mejor es manejar a una velocidad uniforme entre los 60 y los 90 kilómetros por hora. De esta manera ahorrarás más de medio litro por hora.El gasto de gasolina también depende de las distancias que recorres, cómo manejas y si tu auto recibe mantenimiento de forma regular. Verifica que el motor y las válvulas funcionen de manera eficiente para que así no desperdicies combustible.https://youtu.be/Cc3sjGFcFfU