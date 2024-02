¿Qué pasa si perforas o modificas una moneda? Esto dice Banxico

Foto: Especial

Elunapuede parecer un hecho muy común y más porque en la mayoría de las ocasiones estas piezas suelen ser utilizadas como joyería o simplemente como una peculiar decoración.Sin embargo, aunque no lo creas, el hacerlo y ser descubierto por la autoridad puede llegar a meterte en un grave problema debido a que estarías violando el Código Penal Federal de México.De acuerdo al artículo número 235 se establece que cualquier persona que marque una moneda con leyendas, troqueles o cualquier otra forma para divulgar mensajes al público será castigado con uno a cinco años de prisión.Mientras que en el artículo 236 se indica que se impondráde cinco a doce años y hasta quinientos días multa, al que altere moneda al igual que al que a sabiendas de esto circule una moneda alterada.“Para los efectos de este artículo se entiende que altera un, aquel que forme piezas mediante la unión de dos o más fracciones procedentes de diferentes billetes, y que altera una moneda metálica, aquel que disminuye el contenido de oro, plata, platino o paladio que compongan las piezas monetarias de curso legal, mediante limaduras, recortes, disolución en ácidos o empleando cualquier otro medio”, menciona en el Código Penal Federal.De esta forma, el modificar o perforar una moneda que contengan oro, plata o platino podría ser castigado hasta con 12 años de prisión y 500 días de multa, lo que equivale a 44 mil 810 pesos.https://www.youtube.com/watch?v=6lo1gvlCSHkNo obstante, aún existen formas de lograr que algunas monedas puedan convertirse en una pieza de joyería o una linda decoración, pues el Código Penal indica que las monedas sin poder libratorio están exentas de estas medidas.Por lo tanto, no existe problema o sanción alguna para quien modifique o perfore monedas siempre y cuando no presenten un metal precioso en su composición.