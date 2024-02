¿Qué pasa si no declaro la tanda que recibí ante el SAT?

El Servicio de Administración Tributaria () es la principal dependencia que monitorea la actividad fiscal de lasy morales (empresas) dentro del país. Los mexicanos suelen preferirmediante métodos informales: esto ya que no requieren de tantos trámites como una cuenta bancaria.Entre los principales métodos de ahorro preferidos en México están las: son 'préstamos' sin intereses que realizan las mismas personas para obtener dinero cada determinado tiempo; sin embargo, el SAT explicó su postura ante este tipo de ingresos económicos.En caso de que participes frecuentemente en tandas , aquí te decimos cuáles podrían ser las consecuencias ante el SAT en caso de no declararlo; toma nota y que no te agarren desprevenido.De acuerdo con la dependencia fiscal, el dinero que se obtiene a través de una tanda de ahorro es considerado como un ingreso. Por ello, es necesario que se incluya en laasí como también pagar los impuestos correspondientes.En caso de que no declares todos los ingresos que obtuviste durante todo el ejercicio fiscal,: ésta puede ir desde los 400 hasta los 34 mil 730 pesos. Asimismo, recuerda que el monto puede aumentar si acumulas más sanciones del SAT.Con información de Oink Oink