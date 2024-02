Foto: Adobe Stock

No publicar el salario

Publicar un rango salarial muy grande

Publicar un salario y ofrecer menos

Es común que las empresas postulen susy que dentro de ellas no muestren elque ofrecen, pero esta práctica tan regular, ¿es válida?Seguro te ha pasado, que ves múltiples vacantes de empleo que parecen atractivas, pero que no muestran el sueldo que ofrecen. Por ello no puedes saber si dicho salario se adecua a tus necesidades o si vale la pena por las funciones y requisitos que solicitan. LinkedIn dio a conocer una publicación en la que detalla sobre la validez o no de estas prácticas a la hora de buscar nuevos trabajadores.Esta practica es más común de lo que debería y aunque es válida ante la ley, no se considera como una buena forma de realizar el reclutamiento. Principalmente porque puede resultar engañoso si termina por ser un salario por debajo de todas las actitudes y herramientas que se solicitan. Puede generar que múltiples personas se interesen en la vacante, aún cuando no sería un trabajo que por el salario fuera atractivo para ellos.Entre ganar de 10 mil a 5 mil pesos mensuales hay mucha diferencia. Sin embargo, existen compañías que colocan rangos salariales muy grandes para que más personas estén interesados en el puesto. No obstante resulta bastante engañoso y al momento de enterarse realmente del sueldo que ofrecen podría ser una decepción que no resulte cómo se había señalado.Esto resulta en una pérdida de tiempo para ambos, tanto para la empresa que se desgasta en tener que ver más solicitudes y tener que pensar un sueldo. Como para el interesado, pues hará todo el proceso de reclutamiento con una idea y después será recibido con otra. Ambos perderán tiempo y resultará prejudicial. Lo mejor es ser honestos desde primera instancia y anunciar el salario o el rango que se espera ofrecer.https://youtu.be/jFXVbLcKnQQ