Acabar la quincena sin apretarse el cinturón: ¿Cómo puedo reducir mis gastos?

Llevar buenos hábitos financieros, según el sitio de Educación Financiera de HSBC, puede mejorar tu calidad de vida, tener seguridad financiera para tu futuro e incluso ayudarte a disminuir el estrés diario.

La clave está en registrar tus ingresos y gastos, para saber en qué áreas puedes disminuir lo que pagas y establecer un presupuesto que te permita sobrellevar cada rubro de la mejor manera… y hasta ahorrar un poco.

Registra y divide tus ingresos y gastos

El primer paso es dividir tus gastos en esenciales, innecesarios y los que son destinados a deudas. Esto te permitirá establecer un monto específico para cada uno.

Los gastos esenciales son aquellos que son indispensables para sobrevivir y que no se pueden evitar, como la hipoteca o renta y compras de comida o transporte público. HSBC recomienda considerar siempre los impuestos en cualquier rubro, en caso de que tu empresa no lo descuente de tu nómina. Lo sugerido es que lo que destines en este apartado sea hasta el 50% de tus ingresos libres de impuestos.

Los gastos innecesarios son aquellos que no son esenciales, como salidas al cine, comprar ropa o cualquier gusto que tengas pero que no es absolutamente necesario. Aquí lo ideal es que no destines más del 30% de tus ingresos libres de impuestos.

El 20% restante se puede dividir en dos: el pago de las deudas, que expertos en finanzas recomiendan que sea el pago mínimo que no genere intereses, y el otro 10% en tus ahorros.

Si quieres ahorrar más, puedes tratar de disminuir los presupuestos de otros rubros o buscar algún ingreso extra.

Administra tus deudas

Otro consejo para controlar tus gastos es solo pedir prestado considerando que puedes pagarlo de forma razonable. HSBC recomienda que consideres que tu estilo de vida y gastos no deben de exceder lo que ganas. Es decir, es importante ser realista y no adquirir una casa, un auto o algún bien que no puedas afrontar económicamente.

Las deudas pueden ser el mayor enemigo de la reducción de gastos, por lo que registrar tus gastos diarios y hacer un presupuesto o un plan de acción puede evitar que te endeudes excesivamente.

Una opción más es platicar con una persona que te asesore en finanzas, ya que puede proponerte una manera eficiente de resolver la deuda, como una suspensión breve de pagos o congelar por un pequeño lapso los intereses para que puedas tomarte un respiro.

Por último, consolidar todas tus deudas en una sola puede ayudar a darte claridad. Para ello, debes tener en cuenta los cargos y costos relacionados con el pago y si esto puede ayudarte a reducir tus deudas.

Recuerda que para lograr una estabilidad financiera, también necesitas tener estabilidad general, que a veces el estrés nos impide disfrutar. Hablar sobre problemas financieros o hacer un plan detallado de qué te está causando estrés puede ayudarte a sobrellevar un momento difícil.

El estrés financiero puede afectar tu confianza o autoestima, pero si trabajas en ello, podrás mejorar tu relación con el dinero y planear tu futuro financiero con más eficiencia.

Si te interesa tomar mejores decisiones financieras, HSBC te invita a que escuches el podcast #FinanzasClarasCuentasSanas dónde podrás tener más información que te permita manejar de forma más eficiente tus finanzas.