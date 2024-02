SAT: Esta es la razón por la que no puedes solicitar tu devolución de impuestos después de abril

Foto: Getty Images

En caso de que no hayas solicitado tu devolución de impuestos...

La declaración anual forma parte de las obligaciones fiscales, esta no es más que un informe de las operaciones que hacen las personas físicas y morales para pagar impuestos o solicitar su saldo a favor.De entrada, es importante mencionar que la devolución de impuestos sólo se hace durante el mes de abril, después de haber realizado tu declaración anual ante el SAT .Los contribuyentes podrán obtener suen caso de que sea por un monto menor a 10 mil pesos, y para esto es necesario el RFC y contraseña. En el caso de las devoluciones de entre 10 mil y 50 mil pesos, sólo deben contar con su e.firma.Según elel derecho de solicitar laprescribe después de 5 años, esto quiere decir que no importa la cantidad dinero que sea "saldo a favor", ya no podrás solicitarlo.Cuando se inicia el proceso de devolución, el monto debe ser abonado en la cuenta bancaria que proporciona el contribuyente, esto dentro de un plazo de 40 días posteriores a la solicitud de devolución.Uno de las principales razone por las que te pueden negar tues por compartir una cuenta bancaria de la que no eres titular, situación que elno permite.Con información de Oink-Oink