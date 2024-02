SAT: Estas son las consecuencias de estar en su lista negra

Foto: Getty Images

¿Cuáles son las listas negras del SAT?

¿Cómo te puede afectar estar en una lista negra del SAT?

Si te enteraste de que estás incluido en ladel SAT , debes arreglar de inmediato tu situación, porque en muchos casos se trata de errores u omisiones, que de no ser resueltos pueden generar muchos problemas. El Código Fiscal de la Federación (CFF), en su artículo 69-B, prevé un procedimiento para que las autoridades fiscales presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes.En caso de que el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) encuentre inexistencia en tus operaciones, procederá a notificarte que te encuentras en dicha situación por medio de la publicación de una lista a través de los siguientes medios:Si no haces caso de los hechos que se te imputan, elpublicará una lista definitiva con los contribuyentes que se considera que realizaron operaciones inexistentes, entre ellos tú. Y la autoridad no toma en cuenta los efectos fiscales de los comprobantes que emitieron dichos contribuyentes.Las repercusiones de estar en lasdelno dependen de ti, sino de quien decida tener acceso a dicha información. Por ejemplo, un potencial cliente podría optar por no hacer negocios contigo en caso de estar en la lista, esto por temor a que no seas responsable.Las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal exigen a sus proveedores una Carta 32D u Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, y cuando un contribuyente llega a estar en la lista negra del, esta carta sale en sentido negativo. Por esta razón, el aparecer en la lista negra del SAT te impedirá hacer negocios con el gobierno.Elbusca que todos los contribuyentes estén al día con sus obligaciones, en caso de que sigas en la lista, los requerimientos y multas continuarán llegando. Además de que se cancelarán los sellos fiscales y ya no podrás facturar, por lo que tu actividad se verá detenida.