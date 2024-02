SAT: Estas son las razones por la que tu RFC puede ser cancelado

Foto: Cuartoscuro

Si el contribuyente no ha emitido durante los últimos cinco años comprobantes fiscales.

Por la defunción del contribuyente.

Por el cese total de las operaciones fiscales del contribuyente.

¿Cómo tramitar el RFC?

Ingresa a la página web del SAT y da clic en el botón "iniciar".

Llena los datos solicitados en el formulario electrónico: Inscripción al RFC.

Envía tu trámite al SAT e imprime la hoja previa con el número de folio asignado.

Acude con la documentación del trámite a la oficina del SAT más cercana.

Foto: Cuartoscuro

Dentro del portal de SAT selecciona el botón "ejecutar en línea".

Ingresa con tu RFC y contraseña o con la e.firma.

Selecciona "buscar" y automáticamente encontrarás estos trámites listos para imprimir.

