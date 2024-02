A tan solo unos cuantos días de que el 2023 inicie, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó si los impuestos en México tendrán un aumento a partir del próximo año.

Cabe destacar que el pago de impuestos es una obligación que tanto las personas físicas como morales deben cumplir en México, pues de ello dependen los gastos públicos del país.

El SAT indicó que durante 2023, los impuestos que los mexicanos deberán pagar NO tendrán un aumento, pues lo que se busca es impulsar la contribución de manera proporcional y equitativa entre la ciudadanía.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó:

No hay aumento de impuestos… No hay aumento a nada… Lo único que estamos demandando es que todos sigan contribuyendo, ya no hay privilegios fiscales.