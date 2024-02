SAT: ¿Qué pasa si tengo más gastos que ingresos?

Foto: Getty Images

¿Qué son los ingresos exentos?

Foto: Getty Images

Así procede el SAT ante una discrepancia fiscal

De acuerdo con la, si un contribuyente tiene, el, lo considera como una. Esto último quiere decir que se tendrán quede la diferencia.Se consideranlos gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras o tarjetas de crédito, según laAlgunas de las razones por las que hay discrepancias fiscales es porque el contribuyente obtuvo un. A pesar de quees importante mencionarlo en laSin embargo, si este tipo de ingreso. Por eso es importante tener un respaldo que te ayude autilizados para realizar. De preferencia, se recomienda tenerCuando eldetectay no coincide con los ingresos declarados, la institución hará una. Después se le notificará al contribuyente el, la información que debe validar, de dónde la obtuvo y cuánto es lo que serealmente.El contribuyente tienepara redactar uny ofrecer pruebas que lo respalden de su argumento.Finalmente, si se logra justificar los ingresos, no pasará nada. Pero, si no se logró demostrar, se deberáToma en cuenta que elno únicamente puede sancionarte económicamente, en algunos casos laa la persona de, un delito que va los