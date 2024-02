SAT: Requisito para pedir saldo a favor

Foto: Cuartoscuro

Requisito para solicitar el saldo a favor

Ten a la mano el Certificado digital (.cer) y el de la Llave privada (.key), los cuales recibiste al darte de alta ante el SAT.

Ingresa al portal de SAT, encontrarás cuatro campos, dirígete a "Renovación de certificado".

Ahí encontrarás un recuadro donde podrás buscar el archivo de renovación el cual obtienes a través de la aplicación Certifica del SAT.

Una vez cargado el archivo, da clic en la opción "Renovar".

Deberás corroborar tu situación fiscal, una vez proporcionada, el portal generará tu folio de trámite el cual debes guardar.

Foto: Captura de SAT ID

¿Qué hacer si mi devolución no es autorizada?

Presentar una declaración complementaria o con las inconsistencias corregidas. Solicitar la devolución a través del Formato Electrónico de Devoluciones.

Si vas a realizar tude impuestos ante el SAT ) y quieres solicitar el, hay un requisito importante que debes tener para poder hacerlo. Eles la cantidad de dinero pagada demás al momento de realizar el cálculo de tus impuestos. El requisito fundamental para poder solicitar el saldo a favor en devolución ante el SAT , es contar con la firma electrónica o e.firma vigente, no importa cuánto sea el monto que vayas a solicitar, debes tener este requisito. La e.firma permite a los contribuyentes realizar trámites ante la autoridad fiscal por lo que es importante mantenerla vigente.Si aún no cuentas con tu e.firma , todavía estás a tiempo de sacar tu cita para solicitarla o para renovarla; si quieres renovarla a través de internet solo debes seguir estos pasos.En caso de requerir una ampliación de información, el portal te pedirá añadir más información sobre tu situación fiscal para poder realizar el trámite.Si no recibes la devolución de tu saldo a favor o recibes un monto parcial puedes hacer lo siguientes:En caso de que tu devolución haya sido autorizada, el SAT tardará cerca de 5 días hábiles posteriores a la declaración anual en entregártela, de lo contrarío podrás consultar tu situación en la página oficial del SAT .https://www.youtube.com/watch?v=p7k4s1ecTNk