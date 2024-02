Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

La Profeco ) llegó a un acuerdo con la empresa de venta de boletos Ticketmaster para que, en caso de que se, quien haya comprado una entrada puedasin importar si se mueve la fecha para la reprogramación del evento.Anteriormente sucedía que, cuando se suspendía un concierto, la empresa no estaba obligada a regresar el dinero durante el momento previo a anunciar una nueva fecha para su realización.Es decir, las personas que compraron un boleto para algún evento que se canceló debido a la pandemia que comenzó en el 2019 todavía no reciben su reembolso, pues estos eventos solamente están suspendidos, más no cancelados.Con esta decisión, alcanzada tras varias reuniones convocadas por Profeco, se podrá solicitar el reembolso del valor nominal del boleto inmediatamente después de que un evento sea movido de fecha sin importar las causas.Inclusive, ahora que se han comenzado a reprogramar algunos festivales y conciertos, si la nueva fecha que se fijó no es conveniente para el consumidor éste podrá solicitar su dinero íntegro.Por supuesto, el cargo por el servicio en los puntos de venta no podrá ser reembolsado.Esta medida se logró luego de varias mesas de trabajo que convocó la Profeco y a las cuales acudió la empresa comercializadora de boletos.https://www.youtube.com/watch?v=G0cgRkUosjU