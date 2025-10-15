Sheinbaum Confía en Trato Preferencial para México por Aranceles de EUA a Vehículos Pesados

A 15 días de que entren en vigor los aranceles para camiones pesados que ingresen a Estados Unidos de América (EUA), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que México pueda conseguir antes un trato preferencial.

Durante su conferencia matutina de hoy, 15 de octubre de 2025, la mandataria nacional recordó que hace aproximadamente una semana, su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunció aranceles para los vehículos ligeros y pesados.

Pero explicó que en el caso de los vehículos ligeros hay una consideración tanto para México como para Canadá, que consiste en que el contenido estadounidense de esa unidades sea descontado del impuesto.

En ese sentido, comentó que se está avanzando en un acuerdo para que ocurra lo mismo con los vehículos pesados.

Hasta donde tenemos entendido, se está avanzando en este acuerdo (de vehículos pesados) para que sea igual que en el caso de los vehículos ligeros; ellos están por determinarlo, pero está esta comunicación.

Confianza en trato preferencial

Al ser cuestionada si confía en que México consiga un trato preferencial, Sheinbaum Pardo contestó de forma positiva y además destacó la relación que el país ha establecido con el Gobierno de EUA, particularmente con el presidente Trump.

Además, enfatizó que “Estados Unidos sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte”.

Y de igual manera, hizo referencia al Tratado entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC); puntualizó que en la revisión —prevista para 2026— habrá temas nuevos.

“Pero tenemos confianza en que se va a preservar el tratado”, añadió Sheinbaum Pardo.

Aranceles a camiones

El pasado 6 de octubre, Donald Trump anunció en redes sociales que a partir del 1 de noviembre de 2025 se implementará un arancel del 25% para todos los camiones medianos y pesados que ingresen a Estados Unidos desde otros países.

Cabe señalar que en septiembre de 2025, Trump ya había anunciado la imposición de un arancel del 25% a todos los camiones pesados fabricados fuera de Estados Unidos, y en aquel anuncio justificó la medida como respuesta a lo que calificó como competencia externa desleal contra los productores nacionales de camiones pesados.

Trump argumentó que la política arancelaria protegería a empresas estadounidenses como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks.

