¿Si cancelo mi viaje la aerolínea me debe devolver el dinero?

¿Cómo y cuándo te devuelven tu dinero?

Pérdida del empleo.

Cancelación de una boda.

Incendio de casa habitación.

Accidente o muerte.

Complicaciones en el embarazo.

Robo.

Restricciones a la movilidad por el Gobierno.

Fallo en el transporte al aeropuerto.

Dar positivo a prueba COVID-19

Enfermedades en general.

La respuesta es si, sí puedestu viaje pero sólo en caso de una emergencia, afortunadamente las aerolíneas en México están prácticamente obligadas a devolver el dinero de tu boleto de avión. Sin embargo, existen algunas condiciones que se deben tomar en cuenta para que este derecho como consumidor se respete y se cumpla.La gran mayoría de las aerolíneas ofrecen la posibilidad detuy reembolsarte tu dinero, pero siempre y cuando tu cancelación sea en las primeras 24 horas desde que compraste tu boleto de avión.Y en otras líneas aéreas, si tu viaje está programado para el día siguiente a la compra de tu boleto, el plazo mínimo que ofrecen es de tres horas, pero si no documentaste equipaje antes.Es algo muy poco común, pero algunas aerolíneas no te preguntan la razón por la que decidestu vuelo, pero puedes solicitar seguros que garanticen tu reembolso y sin costos adicionales.Estos son los principales motivos por los que podríastuEs importante que antes de comprar tu boleto de avión con una aerolínea revises su política de reembolsos, pero si llegas a documentar tu equipaje este derecho ya no podría anularse.Finalmente, en caso de que cumplas con los motivos y lineamientos para cancelar tu boleto pero la aerolínea no lo hace, puedes levantar una queja con la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), ellos te dirán qué hacer y le darán seguimiento a tu problema.