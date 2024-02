¿Si recibí el dinero de la tanda debo declararla ante el SAT?

¿Cobraste el dinero de la? Ten cuidado pues dependiendo de la cantidad depositada puedes presentar problemas ante elsi no realizas lade esos ingresos.El SAT ) tiene conocimiento de todos los ingresos y gastos que realizas en tus cuentas de débito y crédito. En caso de que la cantidad de ingresos que declaras con tu sueldo no concuerde con lo que gastas, podrías presentar problemas ante la institución.Recuerda que a partir de 15 mil pesos en depósitos el SAT puede iniciar una investigación en tus cuentas. Así que si registraste un ingreso extra, como en este caso una tanda, podría comenzar a indagar a qué se debe ese aumento de dinero. Pero entonteces, ¿es necesario hacer una declaración de mi tanda?https://twitter.com/SATMX/status/1439968082609512448?s=20La respuesta es no, o al menos en la mayoría de los casos. De hecho antes de que recibieras este dinero, el SAT ya estaba investigando tus cuentas. Solo levanta alertas en el momento en que recibes algo fuera de lo común o realizas un gasto mayor a lo que recibes según el reporte de nómina que hayas registrado.Por ello, el Fisco y el propio SAT recomiendan que si recibes dinero de ahorros informales, como lo es la tanda, realices todas las operaciones por medio de tarjetas y cuentas bancarias. Así si recibes un depósito quedará registro del origen del dinero y en qué se gastó o cuál fue el motivo por el que lo recibiste.Así que la próxima vez que le entres a la tanda y ya sea que te toque pagarla o recibirla, diles que todo lo hagan mejor a través de depósitos para evitar problemas ante el SAT .https://youtu.be/uvgOHzrL30g