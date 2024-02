Tres razones por las que te negarían tu solicitud para una tarjeta de crédito

Foto: Getty Images

Razones por las que te negarían la solicitud de una tarjeta de crédito

Por falta de pago

Foto: Getty Images

Por no tener historial crediticio

Foto: Getty Images

Por pedir muchos créditos

Solicitar unano es nada del otro mundo, es un proceso muy sencillo, solamente tienes que presentarte ya sea de forma física o virtual, registrar tus datos y la institución financiera te propondrá la alternativa que más se ajuste a tus necesidades.Lo anterior en caso de que la solicitud salga bien, pero en algunos casos las solicitudes pueden ser rechazadas. A continuación te diremos tres razones por las que se te negaría una tarjeta de crédito Estos son tres los puntos principales en los que se fijan las instituciones bancarias para rechazar la solicitud de unaCuando se solicita cualquier tipo de crédito, las entidades financieras hacen una investigación de tu comportamiento de pago en Buró de Crédito. Y si alguna vez dejaste de pagar una cuenta o fuiste acreedor a una deuda que no pudiste liquidar, las instituciones bancarias preferirían evitar otorgarte unaCuando las instituciones financieras te revisan en Buró de Crédito y tu registro no les aparece, entonces no tendrás los parámetros necesarios para evaluarte, esto quiere decir que podrían negarte tu solicitud. Pero también podrían pedirte un comprobante de ingresos para conocer tus capacidades económicas y saber cual es tarjeta que más se acopla a tus necesidades.Si eres joven y nunca has tenido una, es recomendable pedir un plástico para estudiantes, esto porque los bancos suelen ser más flexibles al otorgar este tipo de tarjetas.Si has hecho muchas solicitudes para, las instituciones bancarias se darán cuenta de esto y lo verán como un riesgo de sobreendeudamiento, entonces, preferirán abstenerse a dártela.Si no te encuentras en ninguna de estas situaciones y te rechazan tu solicitud para una, lo mejor será consultar con tu banco o con un experto para que puedas ver que otras opciones se te pueden ofrecer como alternativa y solucionar tu problema.