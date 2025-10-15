Vendedores de Plataformas Digitales Consideran Insuficiente Reducción del ISR; Advierten Riesgos

Vendedores de plataformas digitales consideraron insuficientes las reformas aprobadas por la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, que reducen el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 4% al 2.5%, incluido en la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

Actualmente los vendedores pagan el 12% de impuestos, 8% del IVA y 4% de ISR. Por lo que aún con la reducción del impuesto que pagarían para el próximo año, advirtieron que esto afectará sus ventas.

Vendedores de plataformas digitales advierten riesgos

Los vendedores advirtieron que la medida no solo encarecerá varios productos, sino que también tendrán que endeudarse para sobrevivir o terminarán cerrando sus negocios.

Juan José Tapia, empresario de plataforma digital, aseguró que les están aplicando una retención "disfrazada de impuesto", que supera pos mucho el márgen de ganancias.

No nos estamos negando a pagar impuestos, ya los pagamos, pero estas retenciones, de la manera en que las están aplicando, nos van a matar como pequeños empresarios.

Por su parte, el diputado panista Héctor Saúl Téllez, explicó que, aunque ya se realizó un ajuste a la retención del ISR en el Paquete Económico 2026, el porcentaje acordado, continúa siendo elevado.

Aun así, con esta reducción de porcentaje de 4 a 2.5% del Impuesto Sobre la Renta, sigue siendo bastante alto y vuelve completamente insolventes a los usuarios de las plataformas, a los vendedores, que prácticamente pierden todas sus ganancias”.

Consideró que, en lugar de fortalecer la formalidad, la medida castiga a quienes ya cumplen, empujándolos de regreso a la informalidad, lo cual afecta directamente al empleo y la economía local.

