Fallan Máquinas de Votación en Arizona

Estiman que más de 23 mil personas han votado presencialmente en el condado desde que abrieron las urnas

Un votante deposita su boleta en un buzón del Condado de Maricopa en Phoenix.Estadounidenses del condado de Maricopa, Phoenix, acuden a votar en las elecciones intermedias 2022. Foto: AP
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