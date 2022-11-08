Fallan Máquinas de Votación en Arizona

Una quinta parte de los puestos de votación en el condado Maricopa, Arizona, reportaron problemas al inicio de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en medio de largas filas de votantes.

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El condado de Maricopa ya estuvo en la mira a nivel nacional desde las elecciones pasadas, por el surgimiento allí de varias de las teorías conspirativas que aseguran que existió fraude electoral durante los pasado comicios presidenciales.

"Tenemos problemas con los tabuladores en algunos lugares, pero el plan de emergencia con el que contamos permitirá que todos los votos sean contados", aseguró Stephen Richerd, director del departamento de elecciones del condado Maricopa en un mensaje en las redes sociales.

Indicó que hasta el momento 23 mil personas han votado en persona en el condado desde que abrieron las urnas. Votantes reportaron que la máquina se niega aceptar la papeleta electoral cuando intentaban depositarla al tabulador y no estaba registrando correctamente.

El Departamento de Elecciones del condado pidió a los votantes que se encuentren con este problema colocar su boleta en un buzón seguro de la urna de votaciones.

"Cada voto será contado", dicen autoridades electorales de Maricopa

Sin embargo, esos votos serán contados más tarde cuando lleguen a la oficina central al término de las elecciones. "Cada voto será contado", garantizó Richerd.

El condado se encuentra trabajando actualmente para resolver el problema y verificar qué es lo que causó los problemas técnicos.

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La mayoría de los políticos republicanos que se encuentran en la boleta postulados a altos puestos entre ellos el Senado federal y la gubernatura han impulsado la teoría conspirativa de que el verdadero ganador fue el expresidente Donald Trump (2017-2021).

Durante las pasadas elecciones presidenciales el condado Maricopa se encontró en el ojo del huracán debido a que presentó problemas de largas filas de espera para que las personas pudieran emitir su voto.

Así mismo enfrentó la presión y críticas de grupos que hasta hoy se niegan a reconocer que el presidente Joe Biden ganó el estado de Arizona.

Con información de EFE

HVI