Elecciones de EUA 2022 Impulsan a Wall Street

La jornada electoral en Estados Unidos trajo consigo un nuevo incremento en Wall Street, donde los precios de las acciones subieron este martes 8 de noviembre de 2022 por tercera jornada consecutiva.

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El S&P 500 ganó 21.31 enteros, o 0.6%, hasta ubicarse en 3 mil 828.11, aunque antes de eso fluctuó entre mayores ganancias y modestas pérdidas. El promedio industrial Dow Jones sumó 333.83 puntos, o 1%, y cerró en 33 mil 160.83, y el compuesto Nasdaq avanzó 51.68 unidades, o 0.5%, hasta alcanzar las 10 mil 616.20.

Mientras los estadounidenses acudían a las urnas en todo el país en medio de una elevada inflación y preocupaciones sobre una posible recesión, los analistas señalaban que los inversionistas parecen apostar a que los republicanos obtendrán el control de al menos una de las cámaras del Congreso.

Eso, aunado a una presidencia demócrata, podría resultar en pocos avances en Washington, lo que sería perjudicial para la sociedad, pero también podría mantener el statu quo en políticas económicas. Y los mercados suelen aborrecer la incertidumbre.

Si los republicanos terminan obteniendo el control de al menos la Cámara de Representantes, la reacción posterior en los mercados financieros podría ser modesta, según economistas de Goldman Sachs. Los precios de las acciones ya han subido en anticipación a esto, con dos jornadas consecutivas con alzas de al menos 1% de cara a la jornada electoral. Pero un sorpresivo triunfo demócrata podría alterar el mercado si lleva a los inversionistas a anticipar mayores impuestos corporativos y otros cambios.

Victoria republicana también podría traer sus propios riesgos

Una victoria republicana también podría traer sus propios riesgos con el paso del tiempo. Uno de ellos podría ser que sería más difícil aprobar cualquier ayuda a la economía por parte del Congreso durante una posible recesión, y sería de menor magnitud de lo que habría sido si los demócratas tuvieran control absoluto del Congreso. Los economistas están apostando a lo que podría pasar en una recesión debido a que la economía y los mercados están siendo dominados por algo de mucho mayor impacto que el control del Senado: la elevada inflación y los vertiginosos incrementos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal con el fin de controlarla.

Es por eso que la fecha más importante para los mercados esta semana no es la jornada electoral, sino el próximo reporte sobre la inflación que se dará a conocer el jueves. Esos datos posiblemente tengan un mayor peso en lo que la Fed hace con las tasas de interés.

Con información de AP

HVI/JLR