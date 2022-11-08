Elecciones de EUA 2022 Impulsan a Wall Street

Analistas prevén que los inversionistas apuesten por los republicanos para el control de al menos una de las cámaras del Congreso de Estados Unidos

Si los republicanos terminan obteniendo el control de al menos la Cámara de Representantes en las elecciones, la reacción posterior en los mercados financieros podría ser modestaWall Street se prepara para los resultados de los comicios intermedios en Estados Unidos y un reporte sobre la inflación. Foto: Reuters
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