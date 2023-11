Claudia Sheinbaum Visita Nayarit y Xóchitl Gálvez Jalisco

Este sábado 25 de noviembre las precandidatas a las Presidencia de México, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, siguieron con sus giras en diferentes estados de México.

En Nayarit, la precandidata de Morena, PT y Partido Verde a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no debe haber violencia contra las mujeres.

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia de México, dijo:

Es un día en donde tenemos que recapacitar y reconocer que no debe haber violencia de ningún tipo, pero no debe haber violencia en particular contra las mujeres. Ni violencia política, ni violencia económica, ni violencia psicológica, ningún tipo de violencia, ni violencia física contra las mujeres. Y una de las formas de ese reconocimiento es reconocer que las mujeres tenemos derecho a estar en el espacio público.