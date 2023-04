Coahuila: Promesas Políticas de Salud, Economía e Inclusión

Los cuatro candidatos que buscan la gubernatura de Coahuila continúan sus campañas electorales por diferentes municipios de la entidad, donde presentaron sus propuestas a militantes, simpatizantes y ciudadanos en general.

Evaristo Lenin Pérez, candidato de la alianza "Rescatemos Coahuila", que conforman el PVEM y la UDC, no tuvo agenda pública durante este jueves.

A través de una publicación en sus redes sociales, el candidato dijo que revisó el presupuesto de salud ante la insuficiencia de medicamentos oncológicos en el estado.

Hemos revisado el presupuesto de salud para que los planteamientos sean viables, posibles y no caer en la mentira, en la demagogia que hacen otros candidatos, y otra preocupación constante y una tragedia para una familia es que tengas un hijo con cáncer y que no tenga seguridad social

El candidato se comprometió a que todos los niños y niñas en Coahuila que no cuenten con servicios de seguridad social y padezcan cáncer, recibirán tratamiento oncológico por parte de la Secretaría de Salud del Estado.

El candidato de Morena a gobernador de Coahuila, Armando Guadiana, se pronunció por un rescate real de AHMSA, la empresa acerera de la cual depende la economía de trabajadores y familias coahuilenses.

Aconsejó a los trabajadores fortalecer junto con empresarios la producción de acero.

Que le metan ganas también, ahorita no hay que exigir mucho, ahorita lo que necesitamos es que todos apoyen, apoyamos, tanto trabajadores y toda la gente de la región para sacar al buey de la barranca y comience a producir acero, no me voy a despegar hasta que las cosas empiecen a despegar aquí en Monclova, Frontera, Castaños y allá en la región carbonífera