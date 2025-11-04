Tom Brady Asegura Haber Clonado a su Perro, Esto Sabemos

Tom Brady, considerado por muchos como el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL, se ha mantenido en la vida pública luego de su retiro de los emparrillados en 2023. Luego de su exitosa carrera como jugador, en la que conquistó siete anillos de Super Bowl, Brady se ha convertido en analista de futbol americano y empresario.

Una de las compañías en las que Tom Brady ha invertido es Colossal Biosciences, la cual busca, entre otros objetivos, combatir la extinción de especies y está valorada en 10 mil millones de dólares. En ese sentido, el ex jugador de los New England Patriots reconoció que su mascota, una perra cruza de pitbull llamada Junie, es producto de la clonación de su anterior perra que falleció en diciembre de 2023.

Así es como Tom Brady clonó a su mascota

A través de un comunicado emitido por la empresa de la cual es accionista, Colossal Biosciences, Brady aseguró que ama a los animales. " Significan todo para mí y mi familia. Hace unos años, trabajé con Colossal y aproveché su tecnología de clonación no invasiva mediante una sencilla extracción de sangre a nuestra perra antes de que muriera", explicó la leyenda de la NFL.

Tom Brady, una leyenda del futbol americano

Tom Brady posee una de las historias más conmovedoras e inspiradoras en la historia de la NFL. Fue seleccionado con el pick #199 global en el Draft de 1999, lo cual reflejaba la poca fe que tenían los equipos de la liga en el entonces joven mariscal de campo. Sin embargo, Brady supo aprovechar sus oportunidades y terminó convertido en una verdadera leyenda del futbol americano.

En su haber tiene siete anillos de Super Bowl, lo cual lo coloca como el jugador más ganador en la historia de este deporte. Además, Brady tiene más títulos por sí mismo, que cualquier franquicia.

