A Bárbara del Regil 'le Valen' las Críticas tras Preferir Halloween

Bárbara del Regil reaccionó a la lluvia de críticas y señalamientos que lanzaron en su contra tras un video en el que comentó que prefería el Halloween a la celebración de Día de Muertos.

Halloween... el Día de Muertos no, a mí no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida, ¿no? Eso de hay que ponerle sus... mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así, a mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta que ya que esté en el cielo... ponerle su coca y su foto, ¡no!, en vida"