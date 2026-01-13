Actor Timothy Busfield se Entrega a Policía Luego de Ser Acusado de Abuso Sexual Infantil

El actor Timothy Busfield se entregó a las autoridades de manera voluntaria, luego de las acusaciones en su contra por agresión infantil en Nuevo México; esto es lo que sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, a principios de este mes se giró una orden de aprehensión en contra del actor de Hollywood por los delitos de abuso infantil y contacto sexual delictivo con un menor.

Según medios locales, como TMZ, el actor y director antes de acudir ante las autoridades, hizo una visita a las oficinas de sus abogados. Posteriormente, se dirigió a las instalaciones policiales para "confrontar estas mentiras", declaró.

No hice nada a esos pequeños, declaró al medio

El también ganador de un Emmy es buscado luego de la acusación formal en su contra en la cual refiere que presuntamente agredió sexualmente a un menor de 7 años cuando grababan la serie "La chica de la limpieza".

¿Qué se sabe de las presuntas agresiones de Timothy Busfield?

Según la información que tienen las autoridades es que la víctima indicó que Busfield, que en ese momento era director de la serie, lo tocó en diversas ocasiones cuando tenía esa edad. No obstante, otro hecho de agresión ocurrió un año después.

La investigación en contra de se abrió en noviembre de 2024, pero fue hasta inicios de este 2026 que se emitió la orden de arresto.

Timothy Busfield es director y productor de televisión, sus trabajos son muy reconocidos desde la década de los 80. Entre ellos destacan:

Thirtysomething

Rude Awakening

Studio 60 on the Sunset Strip

Las Vegas

Damages

The Night Shift

Law & Order: Special Victims Unit

