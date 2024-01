Adriana Fonseca Denuncia a Conductor de UBER en Transmisión en Vivo

La actriz Adriana Fonseca sorprendió a todos sus seguidores al hacer una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde aparece arriba de un taxi, al parecer UBER, llorando y notablemente asustada.

La actriz denunció que el chofer le estaba gritando y que además de todo estaba manejando mal y rápido, a la altura del segundo piso del Periférico.

Fonseca hizo una llamada telefónica y a la persona con la que estaba hablando le contó con lujo de detalle todo lo que había pasado mientras realizaba el viaje.

Vengo con un señor que está loco. Voy arriba del carro, voy en el segundo piso, me viene gritando, venía casi chocando. Dice que soy racista

El taxista, lejos de amedrentarse, respondía a todas las acusaciones que hacia Adriana y hasta la acusó de 'clasista'.

¡Ah mi coche esta asqueroso! Racismo y clasismo. Eres una clasista. Qué desagradable persona, viene pisando todo

Como se aprecia en la grabación, el conductor trata de minimizar la crisis de la actriz de telenovelas como Pueblo chico, infierno grande. Entre otras cosas, señaló lo siguiente:

Yo soy buena persona y tú eres una clasista y racista. Al perrito no se le ha hecho nada, está hermoso, déjamelo si quieres, tú eres la desagradable. Pobre perrito. Qué desagradable persona, me viene pisando todo y haciendo lo que quiere

Mientras que la actriz lamentó que no estaba en condiciones de dejar el transporte: “Estoy buscando donde me pueda yo bajar, no me puedo bajar aquí en el segundo piso, traigo un montón de cosas".

Adriana Fonseca envió un mensaje a UBER

Poco tiempo después, la misma Adriana compartió un nuevo video donde luce más tranquila. En esa grabación agradece a sus seguidores y amigos por el apoyo y dijo que es triste que en la ciudad se viva en violencia:

Este es un mensaje para Uber México, ya les mandé un mensaje directo por Twitter, para que lo chequen en nombre de todas las mujeres de México, de todos los pasajeros, creo en la justicia divina

Y finallizó diciendo qiue "yo le mando luz, bendiciones a este señor, no quiero más rollos. Yo estoy bien y gracias a dios se pueden hacer esos en vivos para tener más seguridad".

Con información de N+

SM