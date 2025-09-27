Aislinn Derbez confesó que sentía celos de Regina Blandón en 'La Familia P. Luche'

Regina Blandón fue invitada al podcast de la actriz Aisslin Derbez La Magia del caos, donde Regina habló con Aisslinn sobre sus inicios y los principales retos de su carrera.

El papel de Bibi, en La Familia P. Luche fue uno de los que lanzó a Regina Blandón al estrellato, en esta serie, referente de la comedia en México, Regina interpreta a la hija "rara" del personaje de Eugenio Derbez, Ludovico P. Luche.

Durante el podcast Aisslin y Regina recordaron la época en la que se grababa la serie y cómo eran los días en el set, fue entonces que Aisslinn soltó su confesión.

¿Por qué Aisslinn Derbez sentía celos de Regina Blandón en la 'Familia P. Luche'?

Aisslin considera que su papá se basó en ella para escribir ciertos aspectos de Bibi.

“Siento que mi papá se basó un poco en mí para hacer su personaje”, dijo Aisslin.

“Sí me daba un poco de celos, pensaba: ‘¿Y ella por qué sale todo el tiempo de su hija, a mí por qué no me llamó, a mí por qué no me hicieron casting?’ Sí creo que me daba un poco de celos, la verdad".

Regina recibió las palabras de Aisslin con cariño y recordó que su experiencia en el programa fue positiva.

"Cuando eres niño actor de pronto es difícil. Me tocó mucha suerte estar 10 años ahí. La primera temporada tenía como 10 u 11 años, la segunda como 14 y la tercera como 19. Eran 30 capítulos por temporada”, compartió Regina.

También recordó que varias veces le tocó coincidir en el set con Aisslinn y con Vhadir, hijos de Eugenio Derbez.

Además de recordar esta etapa de su vida, Regina y Aisslinn ahondaron en otros temas como el síndrome del impostor, las inseguridades y cómo han crecido personal y profesionalmente.

