Alfredo Olivas Anuncia Cierre de su Vivo Tour 2025: Cuándo y Dónde Será el Concierto Final

El cantante de regional mexicano, Alfredo Olivas, cerrará su gira nacional con un concierto en un escenario monumental. Esta gran despedida ocurrirá tras una serie de exitosas presentaciones por todo el país. Olivas cantará en vivo los temas de su más reciente producción, V1V0, en la que juega con diversos formatos y mezcla ritmos como el de la batería y la armónica en Noche De Enciclopedia y los clarinetes y las charolas en De Sobremanera.

En este nuevo disco, el cantante que inició cantando narcocorridos va del country estadounidense a la banda sinaloense y pasa por la balada pop, al lado de Carlos Rivera”, con quien grabó la canción Tu Amor Es Mío. El público podrá escuchar este y todos los temas del disco antes de que termine este 2025, en la presentación que marca el cierre de este tour.

Alfredo Olivas: Cuándo Será el Cierre de su Gira V1V0

Alfredo Olivas, llamado 'El Patroncito', se ha afianzado como uno de los protagonistas de la música mexicana: desde la balada hasta el sinaloense pasando por el country, este cantautor no se deja intimidar por ningún género y sigue dispuesto a abrir su paladar estilístico. El intérprete originario de Ciudad Obregón confirmó que el concierto de cierre de su Vivo Tour 2025 será el próximo sábado 20 de diciembre.

Este cierre de gira monumental comenzará a ser celebrado este jueves 16 de octubre, con la venta general de boletos, que se realiza a través del sistema Funticket y en taquillas del Fórum Buenavista, de acuerdo con la información que indica el cartel oficial, difundido por Music Vibe, promotora del evento.

Alfredo Olivas: Dónde Será el Cierre de su Gira V1V0

El cantante de regional mexicano ofrecerá un show que se perfila como uno de los eventos más relevantes del año dentro del regional mexicano. Esta será la primera vez que el cantante presente su más reciente producción V1V0 en un recinto de una gran magnitud, que presentará un despliegue técnico superior y, seguramente, habrá un recorrido por toda su discografía.

El show de Alfredo Olivas se realizará en la Plaza de Toros La México. En este espacio, el intérprete podrá seguir conectando con su público, en una etapa que simboliza un momento clave en la carrera de Olivas, quien fue víctima de un atentado en 2015.

Quién es Alfredo Olivas

Alfredo Olivas es un un cantautor, acordeonista y compositor sonorense, que desde muy joven mostró talento para la música regional mexicana. A los nueve años ya escribía corridos y comenzó a grabar profesionalmente durante su adolescencia; su dominio del acordeón y su capacidad para narrar historias lo volvieron referencia. Quien inició su carrera interpretando narcocorridos, se convirtió en una figura relevante dentro de la música norteña y de banda sinaloense. Actualmente suma mas de 15 años de carrera.

Un punto de quiebre en su vida ocurrió el 28 de febrero de 2015, cuando fue baleado en pleno concierto en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Mientras interpretaba la canción Así Es Esto, un sujeto del público disparó 24 veces a quemarropa, al cantante lo impactaron seis. El ataque, que fue ampliamente difundido en medios, marcó profundamente al artista. A raíz de este episodio, Olivas replanteó su rumbo musical y personal, y decidió alejarse de los narcocorridos y apostar por letras más íntimas.

Esta experiencia lo llevó a grabar El Paciente, tema que forma parte del disco La Rueda de la Fortuna (2017), en el que narra lo sucedido. El corrido suma más de 480 millones de reproducciones en YouTube. Este no fue el único atentado en que se vio envuelto, En octubre de 2022, la policía del Estado de México logró evitar un presunto atentado en contra del cantante en Texcoco.

En 2021 Olivas enfrentó otra tragedia: su hermano (Irving Alejandro Olivas), su cuñada y su sobrino (de un año 8 meses de edad) fueron asesinados en un ataque armado en Zapopan, Jalisco. La sobrina del cantante y la niñera lograron salvar la vida.

