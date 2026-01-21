Alicia Villarreal Vuelve a la Fiscalía por el Proceso Legal contra Cruz Martínez

La cantante Alicia Villarreal acudió nuevamente este martes a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer de Nuevo León como parte del proceso legal que enfrenta contra su expareja, el productor musical Cruz Martínez, a quien acusa de violencia familiar.

Villarreal llegó al recinto ministerial para ratificar al abogado Gerardo Rincón como su nuevo representante legal en este litigio, que ha mantenido la atención pública desde que la cantante presentó la denuncia ante las autoridades.

¿Qué dijo Alicia Villarreal al salir de la Fiscalía?

Aunque al principio no quiso emitir declaraciones ante los medios, al salir de la Fiscalía, la cantante se detuvo brevemente ante cámaras y micrófonos, donde expresó que se trata de un momento difícil y reafirmó su postura frente al proceso:

“Lo único que les puedo decir es que yo creo que no se vale las injusticias contra las mujeres. Yo he sido una víctima y ahorita no puedo hablar”, declaró Villarreal.

Ante la insistencia de los reporteros, añadió entre lágrimas: “Siento que no se vale. Estoy en un punto en que sigo con el problema y no puedo hablar mucho”.

Aunque no entró en detalles sobre el contenido de la carpeta de investigación, sus palabras reflejan el impacto emocional que ha tenido el proceso y la dificultad de enfrentar la atención mediática junto con los trámites legales.

Además de este trámite, Villarreal también acompañó por la mañana a su pareja, el influencer Cibad Hernández, al Palacio de Justicia de Nuevo León, donde ambos ratificaron una denuncia por difamación y violencia digital contra otra persona.

Hasta el momento, ni la cantante ni sus representantes han compartido próximos pasos en el proceso legal contra Martínez, pero su declaración pública subraya su intención de seguir adelante con la búsqueda de justicia.

