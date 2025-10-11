Ángela Aguilar Celebra su Cumpleaños al Lado de Christian Nodal, ¿Quién Acabó con el Misterio?

Entre felicitaciones en redes sociales de su padre y hermano (y el silencio de Christian Nodal), la cantante Ángela Aguilar cumplió 22 años el pasado miércoles 8 de octubre. Aunque en su momento, Ángela optó por omitir cualquier tipo de publicación relacionada con su festejo, Leonardo Aguilar abrió el panorama sobre lo ocurrido ese día. Por la noche, compartió un video en el que se le escucha dando un discurso para su hermana. Horas después, Instagram reveló que Nodal sí había formado parte de los festejos. Aquí te contamos quién acabó con el misterio.

El video publicado por Leonardo Aguilar lo muestra a él y a su hermana vestidos con ropa blanca, en un ambiente relajado y festivo: ella lleva lentes de sol en la cabeza, joyería y una copa de martini; su hermano, por su parte, también va vestido de blanco, lleva joyería dorada y un vaso con una rodaja de limón. En el clip se le escucha decir:

Hay pocas personas que yo sienta tanto apego, tanto amor como el que siento por Ángela. Se merece todo, se merece muchisisísimo

Dado que Nodal eligió alejarse de sus redes sociales durante estos días, la audiencia especuló la posibilidad de que no hubieran celebrado el cumpleaños juntos; sin embargo, las fotos publicadas por un inesperado miembro de la familia dejaron claro que el intérprete de mariacheño sí había sido parte del festejo.

Video: Ángela Aguilar y Christian Nodal: Pareja Comparte Fotos por ‘Un Año de Amor’

Nodal celebra cumpleaños de Ángela Aguilar, ¿quién acabó con el misterio?

Ángela Aguilar comenzó sus festejos sobre un avión, así lo documentó en una imagen que compartió en sus redes sociales, en las que se le ve frente a un pastel con la leyenda "Happy Birthday". Después de aquella imagen, lo siguiente permaneció en absoluto misterio: ¿a dónde iba?, ¿con quién?, ¿qué se traía entre manos? Después de varias horas de silencio, Emiliano Aguilar compartió una sola escena del festejo.

Los fans de Nodal y Ángela Aguilar pudieron atestiguar otro de los momentos de la celebración, gracias a "Gordo Aguilar", el pug negro que pertenece a Pepe Aguilar desde antes de 2020. La foto compartida por el perrito muestra a la pareja en medio de una aparente sesión de fotos. Ambos van vestidos de blanco; mientras él lleva joyería plateada, ella eligió dorada. Están recostados sobre una tela blanca, a la orilla de una alberca. Los rodean camastros, palmeras y el atardecer, entre los brazos de Ángela está "Gordo", quien también lleva una cadena dorada.

Gordo Aguilar es la mascota consentida de Los Aguilar. En enero de 2021 tenía siete meses de edad. Su nombre responde a "obvias razones", tal como lo dijo el compositor en un videoblog: "en donde lo avientes, ahí se queda", dijo sobre su perro, quien no tiene mucha fuerza en las piernas: "Se nos desinfla".

Nota relacionada: Ángela Aguilar Llega a los 22 con Felicitaciones Familiares en Instagram, y el Silencio de Nodal

Pepe Aguilar también compartió un par de fotos del evento. En una aparece al lado de su mascota, esta vez lleva una camisa, también blanca, y en la otra fue fotografiado junto a su esposa Aneliz Álvarez. El cantante compartió estas imágenes en su cuenta de Instagram y a ellas les agregó el tema musical Advice for the young heart de Tears for Fears.

Historias relacionadas:

¿De qué Murió Diane Keaton, la Legendaria Actriz de Hollywood?

Mariana Ávila Comparte Detalles de los Últimos Minutos de Vida de Fede Dorcaz

Fede Dorcaz Muere a los 29 Años en CDMX: Sería Parte de 'Las Estrellas Bailan en HOY'