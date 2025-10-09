Ángela Aguilar Llega a los 22 con Felicitaciones Familiares en Instagram, y el Silencio de Nodal

Entre palmeras, clima cálido, ropa ligera, albercas, arena y una noche nublada, este miércoles 8 de octubre Leonardo Aguilar ofreció un vistazo de cómo fue la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar, quien cumplió 22 años entre felicitaciones familiares y de amigos en Instagram, pero lo que llamó la atención fue el silencio de Nodal.

En septiembre pasado, durante una entrevista, Christian Nodal explicó que ya está resignado a que se hable de él:

Son ganas de hablar, jod*r y les hace bien... económicamente hablar mal de mí les hace bien, mejor que hablar bien o hablar simplemente creo es redituable y los números lo confirman”, aseguró. “Tú ve a cualquier tiktokero su contenido... y ve los numeritos y cuando se habla de Nodal... ”el diablo.

En esa misma charla, el mexicano agregó que había tomado la decisión de alejarse gradualmente de las redes sociales y, en su lugar, se concentraría en realizar actividades que lo conectaban con la tranquilidad, como la pintura. También se mencionó que antepondría la estabilidad y la convivencia familiar.

Sobre sus pininos en la pintura dijo: "Me apasiona mucho. No creo que sea bueno haciéndolo, pero es muy, muy desestresante". En ese momento el cantante recordó la pintura que hizo de Ángela Aguilar, en la que se le puede ver sentada en un cactus gigante con la luna y estrellas de fondo:

Como que tuve esa imagen en mi cabeza y dije, 'Ah, pues lo voy a hacer'. Y ahí salió y y le gustó lo que vio.La verdad es de los que me siento más orgulloso. También tengo un cuadro de mi bosque, de la casa.

Video: Ángela Aguilar Habla de sus Inicios: "Quiero Proteger a esa Niña de la Crueldad"

Nota relacionada: Christian Nodal Acusa de Mentirosos a Tiktokers y Se Sincera sobre su Salud Mental: ¿Qué dijo?

Ángela Aguilar recibe felicitaciones familiares en Instagram

La intérprete de 'La Llorona' cumplió 22 años en medio de las felicitaciones de su papá, Pepe Aguilar, y su hermano, Leonardo Aguilar. Según las imágenes compartidas tanto por la cantante como por su hermano mayor, el festejo ocurrió entre la arena y el mar.

En su cuenta de Instagram, el hijo que tuvo Pepe Aguilar y Aneliz Alvarez compartió un video en el que aparece junto a Angela Aguilar, a quien le dedicó el siguiente mensaje:

Este es mi post de felicitación. La quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto, la voy a cuidar siempre, toda mi vida. Hay pocas personas que yo sienta tanto apego, tanto amor como el que siento por Ángela. Se merece todo, se merece muchisisísimo. Y seguirá brillando de aquí hasta que dios se acuerde de ella. Te quiero mucho. Felicidades.

En el video se puede ver a Ángela y Leonardo vestidos con ropa blanca. Ella lleva lentes de sol en la cabeza, joyería dorada, una copa de martini en la mano y sandalias decoradas con flores.

Además de Leonardo Aguilar, Ángela recibió a través de Instagram la felicitación que le dedicó su papá, Pepe Aguilar, quien aseguró que nadie nunca podrá apagar la luz de su hija menor.

Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. Y nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida. Feliz cumpleaños, hija. Te amo.

El silencio de Nodal ante el cumpleaños de Ángela Aguilar

A pesar de que Christian Nodal anunció que se alejaría de las redes sociales, los fans de la pareja siempre habían celebrado los detalles que el intérprete de 'Ya No Somos Ni Seremos' entregaba a su esposa, mismos que eran presumidos en los perfiles de ambos.

Por ello, en este cumpleaños 22 resultó excepcional que Nodal mantuviera silencio ante la celebración de Ángela Aguilar. Y es que en 2024, los cantantes compartieron con su público la sorpresa que él le había preparado, misma que fue compartida a la medianoche del 8 de octubre.

La celebración ocurrió entre fuegos artificiales, luces, un circulo de rosas rojas, y una enorme leyenda con los números 21. En la publicación que Nodal compartió en sus stories podía leerse: "Feliz 21 vuelta al sol vida mía".

Aunque el martes pasado Ángela Aguilar adelantó a sus seguidores que comenzaba con las festividades de sus 22 años, sobre un avión y con un pastel de fresas que presumía las palabras "Happy Birthday", hasta ahora ha decidido mantener los detalles de su fiesta en lo privado.

Historias relacionadas:

Así reaccionó Ángela Aguilar a los abucheos que sufrió en concierto de Nodal en la UANL

Ángela Aguilar Inicia Prefestejo por su Cumpleaños

Ángela Aguilar en Entrevista Exclusiva para N+