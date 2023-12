¿Alista Nueva Música? Ariana Grande Regresa al Estudio de Grabación

Ariana Grande podría estar trabajando en nueva música, según la publicación más reciente que hizo a través de su cuenta de Instagram, en la que se observan varias fotografías de la famosa al interior de un estudio de grabación.

Compartiendo esto en 7 de diciembre a las 7 de la mañana con 7 imágenes... Ustedes son tan...

La cantante no reveló mayores detalles, pero la publicación de inmediato desató la emoción de sus seguidores, quienes compartieron que, proablemente, Ariana esté trabajando en un nuevo proyecto musical, a tres años del lanzamiento de su más reciente álbum, Positions.

Además, la estrella también compartió algunas fotografías en el estudio de grabación a través de sus historias de Instagram.

Aunque Ariana Grande tuvo un estreno este año, no se trató de un álbum nuevo, sino de una edición de aniversario de su exitoso disco Yours Truly, lanzado originalmente en 2013 y que este 2023 celebró su primera década de existencia.

Algunos de los estrenos más recientes de la cantante fueron Die for you y Save your tears, a dueto con The Weeknd.

Ariana se mantuvo un tanto alejada de los reflectores mientras estuvo casada con Dalton Gomez, de quien se divorció en julio de este año.

