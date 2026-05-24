Avión Donde Viajaba Wendy Guevara y Otros Influencers Aterriza de Emergencia en CDMX

Un avión comercial que transportaba a decenas de pasajeros, entre ellos influencers, artistas y conductores mexicanos, tuvo que regresar de emergencia a la Ciudad de México luego de detectarse una avería en el parabrisas de la cabina.

Se trató del vuelo AM 090, operado por un Boeing 787-8 de Aeroméxico, que cubría la ruta hacia Seúl, Corea del Sur, con una escala técnica en Monterrey. No obstante, dos horas después del despegue la aeronave presentó una falla en el parabrisas.

De acuerdo con los testimonios compartidos por algunos pasajeros, el incidente ocurrió después de varias horas de vuelo, cuando la aeronave sobrevolaba el estado de Chihuahua. Fue en ese momento cuando el capitán notificó sobre un problema técnico en el parabrisas y ordenó el retorno inmediato al aeropuerto de origen por motivos de seguridad.

Entre los pasajeros se encontraban figuras del espectáculo y creadores de contenido como Wendy Guevara, Celia Lora, Lolita Cortés, Kunno y Daniela Alexis.

"Por seguridad, tuvimos que regresar", dice Wendy

A través de redes sociales, varios de los tripulantes relataron los momentos de tensión que se vivieron durante el vuelo tras el anuncio del piloto.

“Vamos a volver a salir en el vuelo, pero ahora a las 7:40 abordamos. Van a arreglar el parabrisas del avión, se dañó y no podemos volar así; es por nuestra seguridad, tuvimos que regresarnos y a ver qué pasa”, contó Wendy Guevara en una grabación difundida en sus plataformas digitales.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni mayores afectaciones derivadas del incidente. La aerolínea reprogramó el viaje una vez que se realizaran las revisiones y reparaciones correspondientes a la aeronave.

Historias recomendadas: