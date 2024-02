Bad Bunny cerró el penúltimo día de su gira internacional en el Estadio Azteca de la Ciudad de México con invitados especiales como Sech, Li Saumet, Jhayco y Raquel Berrios

Al concierto le precedieron muchas publicaciones en TikTok e Instagram en las que los fans conocieron la escenografía de playa, la palmera voladora con la que el reggaetonero recorrería el estadio e incluso algunas de las coreografías de sus bailarines en traje de baño.

Sin embargo no sabían que “El Conejo Malo” haría un esfuerzo por interpretar en vivo muchos de los duetos de su popular álbum Un verano sin ti con los artistas que aparecen en esta producción.

“Yo espero que todas las canciones que hemos cantado esta noche se conviertan en eso, en un recuerdo, en un futuro, del momento de esta noche, que dure para siempre México. No se olviden de esta noche, por favor, se los pido, yo nunca voy a olvidar mi primera vez aquí en el Azteca”, afirmó Bad Bunny antes de interpretar “Dos mil 16” ante los 85,000 asistentes al primero de sus dos conciertos en el estadio.

El primero de dos conciertos de Bad Bunny en CDMX

Durante el primer día de conciertos de Bad Bunny en la capital mexicana, el público recibió brazaletes de luces que se sincronizaban y cambiaban de color al ritmo de la música y también hubo fuegos artificiales en múltiples canciones.

El famoso momento de la palmera voladora llegó con “Un coco” y “La canción”, la segunda, un tema de su aclamado álbum con J Balvin “Oasis” de 2019.

También hubo un novio que le pidió matrimonio a su novia en el escenario y durante un receso entre canciones sonó un fragmento de Querida, de Juan Gabriel. A su vez, los fans le cantaron a Bad Bunny el clásico Cielito lindo.

“Yo también la estoy pasando cabrón como ustedes. Gracias, se los juro, no esperaba menos de la gente en la Ciudad de México”, dijo el cantante. “Honestamente, desde ... que me dieron la noticia de que me iba a presentar aquí, no había esperado un día tanto como el de hoy”, añadió el músico.

La expectativa por el concierto comenzó a potenciarse desde enero, cuando Bad Bunny anunció que visitaría México con su World’s Hottest Tour, la primera gira de estadios del artista.

El cantante llegó a la capital mexicana tras recorrer Estados Unidos de costa a costa, así como de conciertos en República Dominicana, Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y de dos fechas en la norteña ciudad mexicana de Monterrey.

