Bad Bunny Reaparece en Redes para Celebrar su Cumpleaños tras Triunfar en Japón

Bad Bunny volvió a aparecer en redes sociales este 10 de marzo para celebrar su cumpleaños número 32, luego de varias semanas de silencio en Instagram y tras haber marcado un nuevo hito en su carrera con una presentación histórica en Japón.

El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía en Instagram donde aparece frente a un pastel de cumpleaños, acompañado de fresas y una copa de vino. La imagen fue acompañada únicamente por el número “32”, en referencia a su edad, y rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de felicitación de fans de todo el mundo.

La publicación marcó su regreso a la plataforma después de varias semanas de ausencia, periodo en el que incluso había eliminado el contenido previo de su perfil, lo que despertó especulaciones entre sus seguidores sobre posibles anuncios musicales o nuevos proyectos.

Benito triunfa en Japón

El regreso a redes llega pocos días después de que el “Conejo Malo” hiciera historia en Asia. El pasado 7 de marzo ofreció su primer concierto en Japón, durante el evento Spotify Billions Club Live en Tokio, donde interpretó algunos de los temas más escuchados de su carrera frente a un grupo selecto de fans y celebridades.

Este show formó parte del momento de gran expansión global que vive el cantante. Actualmente se encuentra en plena gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, con la que ha recorrido distintos países y continuará presentándose en varias ciudades del mundo hasta mediados de 2026.

Además, el artista llega a su cumpleaños en uno de los momentos más sólidos de su carrera. En los últimos meses ha acumulado récords de reproducciones, un exitoso tour mundial y nuevos hitos culturales que consolidan su influencia en la música latina a nivel global.

