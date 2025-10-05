Bad Bunny Sorprende con Homenaje al 'Chavo del 8' en SNL en Sketch donde Se Convirtió en Quico

Bad Bunny nos regresó a nuestra infancia al rendir un homenaje inesperado a El Chavo del Ocho en un sketch de Saturday Night Live, donde interpretó a Quico, personaje popularizado por el actor Carlos Villagrán.

Benito fue el conductor invitado del primer episodio de la nueva temporada de Saturday Night Live. En su monólogo hizo chistes sobre las críticas que ha recibido por ser el artista que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl.

“Creo que todos están contentos con eso, incluso Fox News”.

También habló en español sobre lo emocionado que se siente por hacer el show.

“Sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz. Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nadie puede borrar ni quitar la huella (de los latinos) y nuestra contribución a este país”.

Y luego regresó al inglés solo para decir: "Si no entendiste lo que acabo de decir te quedan cuatro meses para aprender español.

El homenaje a El Chavo del 8

El último sketch de la noche fue un homenaje del clásico de la comedia de la televisión mexicana El Chavo del 8.

En este homenaje, Bad Bunny interpretó a Quico, Marcello Hernández a El Chavo, Chloe Fineman a Doña Florinda, Sarah Sherman personificó a la Chilindrina, mientras que Andrew Dismukes interpretó a Don Ramón.

El sketch contó con dos artistas invitados: Kenan Thompson como El Señor Barriga, a quien SNL nombró en inglés, Mr. Stomach, y Jon Hamm como el Profesor Jirafales.

Durante los cuatro minutos que duró el sketch pudimos ver una representación muy fiel a la serie mexicana de los 70 creada por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, con risas grabadas, pastelazos, y el humor blanco que caracterizó las producciones de Gómez Bolaños, pero con un toque de Saturday Night Live.

La última parte del episodio también incluyó el cobro de la renta por parte del Señor Barriga (Mr. Stomach), el llanto y los cachetes inflados de Quico, una cachetada para Don Ramón y obviamente al Chavo del 8 dentro de su barril.

El Chavo del 8 fue una comedia de situación mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. Inició sus grabaciones en 1971 y se extendió hasta 1980.

La serie nos cuenta sobre la vida de un grupo de personajes que habitan en una vecindad, donde un niño, que al parecer es huérfano y vive en un barril, se mete en problemas y crea malentendidos que se resuelven en tono de comedia.

El Chavo del 8 fue un gran éxito en México y pronto se extendió a América Latina. Se estima que para 1975 el programa era visto por más de 350 millones de personas cada semana.

Aunque es un programa que se grabó y transmitió en los 70, sus repeticiones durante cerca de 40 años, hicieron que varias generaciones crecieran viéndolo, no sólo en México sino en toda América Latina.

De hecho, existe la percepción de que el programa es más popular en otros países como Brasil, Perú y Bolivia que en México.

